Общество

Музыкальный сквер планируют создать в Пскове

Музыкальный сквер планируют создать в Пскове. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции «Единая России», руководитель общественной приемной партии в Пскове, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Напомним, недавно по инициативе Юрий Сорокина на улице Калинина был установлен арт-объект – музыкальная скамейка с коваными декоративными элементами. «Я бываю в разных городах, и замечаю, как подобные арт-объекты преображают общественные территории. По сути, эти места становятся центрами притяжения людей: в них чаще предпочитают прогуливаться, здесь фотографируются местные жители и туристы. Улица Калинина входит в туристическое кольцо, поэтому захотелось украсить ее подобными объектами. Должен признаться, я удивился, что появление скамейки вызвало такую бурную и позитивную реакцию со стороны жителей. Я очень рад, что эта идея получила такое одобрение и поддержку», - поделился он.

В продолжение темы благоустройства города гость студии рассказал и о новом проекте.

«Жители нашего города предложили сделать на этом месте музыкальный сквер. Кстати, подобные предложения поступают ко мне и в социальных сетях. На мой взгляд, нужно поддержать эту идею. В обозримом будущем на этом месте будет размещен еще один арт-объект больших размеров. Что это будет - пусть пока останется маленьким секретом. Но я надеюсь, он всем понравится», - отметил он.