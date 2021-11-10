Общество

Опыт развития технического творчества в палкинской школе представлен на всероссийском съезде

Руководитель кружка робототехники Палкинской средней школы Теодор Плявинский выступил на всероссийском съезде, посвященном 100-летию кружкового движения в России. Мероприятие прошло в рамках Года науки и технологий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Теодор Плявинский.

Съезд проходил в Санкт-Петербурге с 8 по 10 ноября. На мероприятие съехались руководители, наставники и ученики кружков нескольких поколений из разных регионов страны.

Лидеры проектов кружкового движения НТИ в рамках съезда представили достижения и планы флагманских инициатив движения. Участники молодежного трека – школьники, студенты, участники и выпускники движения – презентовали свои технологические проекты и обсудили развитие молодежного сообщества кружкового движения.

Теодор Плявинский на съезде поделился опытом развития технического творчества в поселковой школе.

Организаторами мероприятия выступили кружковое движение НТИ и министерство науки и высшего образования РФ совместно с комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга, «Точкой кипения – Санкт-Петербург», Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого при поддержке АНО «Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив, сети «Точек кипения», «Академии цифровых технологий».