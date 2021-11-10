Общество

Псковские зоозащитники поддержали законопроект об обращении с бездомными животными

Заместитель губернатора Нинель Салагаева провела рабочую встречу с представителями зоозащитных организаций региона, чтобы обсудить проект закона, который наделит органы местного самоуправления полномочиями по обращению с безнадзорными животными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации региона.

Согласно законопроекту, целый ряд мероприятий по обращению с животными без владельцев планируется отнести к полномочиям органов местного самоуправления. В их числе, например, отлов, транспортировка и передача в приюты, размещение и содержание в приютах тех безнадзорных животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания. Комитет по ветеринарии Псковской области, в свою очередь, будет исполнять полномочия по надзору.

Участники встречи рассмотрели различные аспекты работы с безнадзорными животными в городе и на селе. Зоозащитники поделились своим опытом и озвучили предложения по организации отлова и содержания животных без владельцев. Многие из некоммерческих организаций действуют в рамках контрактов с государственными ветеринарными службами. В настоящее время на эти цели ежегодно из областного бюджета выделяется порядка 4,3 млн рублей. Кроме того, зоозащитники часто становятся обладателями различных региональных и федеральных грантов.

По итогам обсуждения большинство представителей зоозащитных организаций поддержали представленный законопроект, отметив его значимость. «Мы готовы работать с муниципалитетами. Это правильно. Муниципалитеты должны быть в первую очередь заинтересованы в том, чтобы на их территории был порядок. Но мы очень хотим, чтобы они поняли, что разовые акции ситуацию не спасут. У нас, например, контракт охватывает только несколько месяцев, а работу нужно вести непрерывно», — подчеркнула директор автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

Нинель Салагаева поблагодарила зоозащитников за выполнение важной и социально значимой деятельности и подчеркнула, что их мнение обязательно будет учтено при дальнейшей работе над законопроектом.

Напомним, что в Псковской области в настоящее время зарегистрировано 11 зоозащитных организаций.