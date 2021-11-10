Общество

Умер академик РАН, выдающийся кардиолог Евгений Чазов

Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Фото: ТАСС

«Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии - о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США. Эксперимент по применению фибринолизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии», - говорится в сообщении Минздрава.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и коллектив министерства выражают соболезнования родным и коллегам.