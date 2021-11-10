Общество

Псковичам не дают «припудрить носик»

«Туалетная» проблема взволновала Псков в первой половине ноября. Жители и гости города во время прогулок по городу на нерабочей неделе обнаружили, что новые туалеты в парках и скверах закрыты, а в кафе и рестораны «припудрить носик» без QR-кода не пускают.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Вот уже несколько лет в Пскове остро стоит «туалетная» проблема. В исторической части города, в парках и скверах регионального центра почти нет уборных, которые могли бы посетить гуляющие. По сути, им предлагают три варианта: терпеть и бежать домой, искать поблизости торговый центр или упрашивать официанта ближайшей кафешки пустить «справить нужду».

Первый шаг к решению этой проблемы уже сделал исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин. Он поручил специалистам разработать схему подключения туалетов к центральной канализации, провести инвентаризацию, оценить потребность в ремонте и замене программного обеспечения и, наконец, решить вопросы обслуживания. Однако псковичи не оставляют своих переживаний: «Подключат к центральной канализации и оставят закрытыми», - делятся предположениями горожане.

Почему в Пскове так сложно «справить нужду»? Из-за чего установленные к Ганзейским дням туалеты не функционируют? Есть ли в городе вообще работающие уборные? И собираются ли власти как-то решать эту проблему? Читайте подробнее в материале «МК в Пскове».