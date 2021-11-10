Общество

Создателям клумб из автомобильных покрышек с этого года грозят денежные штрафы

Из непригодных для использования автомобильных покрышек нельзя делать клумбы для цветов. С этого года за их создание введена административная ответственность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Теперь любители резиновых клумб получат наказание в размере от 1000 до 2000 рублей, а управляющая компания, которая допустила их размещение, сама разместила или не убрала во время – от 100 до 250 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе регионального оператора.

Специалисты подчеркнули, что старые покрышки нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО, а также складывать на контейнерные площадки для крупногабаритного мусора. «Они предназначены для отходов от текущего мелкого ремонта, а покрышки к этой категории никак не относятся», - заметили в ГК «Мехуборка».

«Если вы "переобуваетесь" на станции шиномонтажа, то поинтересуйтесь, есть ли у них договор на утилизацию. Если есть, то это практически 100% гарантия того, что покрышка пойдет на переработку. Такой договор сейчас заключают многие шиномонтажные центры. Если же такого договора нет, то попробуйте обзвонить близлежащие станции и поинтересоваться о сдаче покрышек у них.

Если же смена резины происходит в гаражных условиях, то сдать ее так же можно в вышеописанные фирмы», - рассказали в компании.

Жителей региона также призвали не сжигать покрышки. «Сами по себе использованные покрышки не представляют особого вреда и относятся к четвертому классу опасности для окружающей среды, то есть малоопасны. Но при определенных условиях, например, при кислой или щелочной почве произойдет постепенное разрушение металлического каркаса с выбросом вредных соединений меди, цинка, свинца и кадмия», - отметили в пресс-службе регионального оператора.

При этом специалисты подчеркнули, что сжигание автомобильных шин переводит класс опасности покрышек в максимальный - второй или первый, что связано с присутствием в продуктах горения токсичных пиролизных масел, а также упомянутых выше соединений металлов.

«Старые покрышки лучше оставить в шиномонтажном центре, если у той заключен договор на утилизацию. Переработанное вторсырье послужит основой для изготовления покрытий для детских площадок, утеплителем для зданий, резиновой обуви и т. д.», - добавили в ГК «Мехуборка».