Почти 300 псковичей заразились коронавирусом за сутки

292 жителя Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Всего диагноз COVID-19 подтвердился у 62 100 жителей региона.
Выздоровели за прошедший день 206 псковичей. Вылечиться от коронавируса с начала пандемии смогли 53 295 человек.
Как сообщалось ранее, скончались от коронавирусной инфекции 4 человека. Из-за COVID-19 ушел из жизни 981 житель региона.
Специалисты региона провели 1634 исследования. Всего за время пандемии сделали 632531 тестирование.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 20794
- Великие Луки – 10080
- Бежаницкий район – 645
- Великолукский район – 1639
- Гдовский район – 1014
- Дедовичский район – 1573
- Дновский район – 450
- Красногородский район – 651
- Куньинский район – 559
- Локнянский район – 438
- Невельский район – 2567
- Новоржевский район – 771
- Новосокольнический район – 1721
- Опочецкий район – 1858
- Островский район – 2706
- Палкинский район – 588
- Печорский район – 1334
- Плюсский район – 1053
- Порховский район – 1856
- Псковский район – 5119
- Пустошкинский район – 609
- Пушкиногорский район – 735
- Пыталовский район – 675
- Себежский район – 1301
- Струго-Красненский район – 912
- Усвятский район – 406
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46