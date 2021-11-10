Общество

Почти 300 псковичей заразились коронавирусом за сутки

292 жителя Псковской области заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего диагноз COVID-19 подтвердился у 62 100 жителей региона.

Выздоровели за прошедший день 206 псковичей. Вылечиться от коронавируса с начала пандемии смогли 53 295 человек.

Как сообщалось ранее, скончались от коронавирусной инфекции 4 человека. Из-за COVID-19 ушел из жизни 981 житель региона.

Смотрите также Более 980 жителей Псковской области умерли от коронавируса

Специалисты региона провели 1634 исследования. Всего за время пандемии сделали 632531 тестирование.

Статистика по муниципалитетам: