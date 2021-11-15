Общество

Псковские приставы предлагают консультации должникам по алиментам

Заместитель главного судебного пристава проведет прием граждан по вопросам алиментных платежей в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Горожане могут получить индивидуальную консультацию у заместителя руководителя УФССП Елены Елисеевой 17 ноября.

Прием граждан, производства которых находятся на исполнении в ОСП, пройдет с 11:00 до 13:00 по адресу: улица Текстильная, 3. Записаться на консультацию можно, позвонив по номерам телефонов 8(8112)699-090 или 8(8112)699-082.

Обратившиеся получат информацию по своему конкретному случаю, узнают о порядке возбуждения исполнительного производства и применения мер принудительного взыскания задолженности, а также ответы на другие актуальные вопросы.