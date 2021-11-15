Общество

Более ста социально ориентированных НКО примут участие в региональном форуме

На участие в 9-м форуме социально-ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» поступило 160 заявок. В этом году мероприятия форума будут содействовать СОНКО в создании в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Программа форума будет включать в себя как тематические, так и образовательные секции.

В первой рассмотрятся актуальные направления деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, эко-образование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культура.

Одной из тем секции станет «ЗОЖ и культура физическая». В рамках работы по этому направлению планируется обсудить профессионализацию спортивного сектора. Спикеры расскажут о своих «Историях успеха», а также поделятся эффективными кейсами.

Образовательный блок будет состоять из интерактивных мероприятий, в ходе которых представители СОНКО смогут обсудить с ведущими экспертами вопросы, связанные с формированием городской среды, а также узнать больше об инструментарии деятельности общественных организаций.

Речь пойдет о финансовой грамотности, менеджменте, маркетинге, работе с кадрами, социальной журналистике и т. д.

Проведение форума планируется в декабре текущего года.

Организаторами форума являются управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».