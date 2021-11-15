Общество

Новый детский сад на улице Коммунальной в Пскове готов более чем на 80%

В строящейся детсад на улице Коммунальной в Пскове начали привозить мебель и оборудование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и.о. председателя регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Они обсудили вопросы, касающиеся развития инфраструктуры сферы образования.

В первую очередь глава региона поинтересовался, на какой стадии находятся работы по строительству детского сада на улице Коммунальной. В пресс-службе напомнили, что учреждение, рассчитанное на 120 мест, возводится в рамках нацпроекта «Демография».

Руководитель профильного комитета рассказал, что процент готовности объекта составляет более 80%. В здании детского сада завершаются отделочные работы. Подрядчик приступил к установке оборудования и мебели. Активно ведется благоустройство прилежащей территории.

Также Андрей Ермаков доложил о ходе строительства школы на 525 мест рядом с городским стадионом «Электрон». В настоящее время на сайте госзакупок размещен открытый конкурс на производство ряда работ по данному объекту: подготовка и разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительных работ, поставка и монтаж оборудования. Сумма контракта составляет около 580 млн рублей, торги продлятся до декабря.

Участники встречи затронули и вопросы развития в регионе системы дополнительного образования.

Андрей Ермаков отметил, что в рамках реализации различных направлений национального проекта «Образование» в Псковской области в 2021 году в школах сельской местности и малых городах 18-ти муниципальных образований открыто 30 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В 113-ти образовательных организациях области создали еще порядка 16 тысяч новых мест для проведения дополнительных занятий в области физкультурного оздоровления, краеведения, туризма, социальной педагогики, художественного и иного творческого развития. Кроме того, в текущем году в Великих Луках и Печорах открылись центры цифрового образования детей «IT-cube».

И.о. председателя регионального комитета по образованию также проинформировал и о других мероприятиях по развитию сферы образования, которые стали возможными благодаря реализации в регионе профильного нацпроекта. Например, в части обновления материально-технической базы учреждений образования в этом году современным оборудованием оснащены кабинеты и мастерские Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната и Пыталовского центра специального образования № 2. Также при Псковском областном институте повышения квалификации работников образования открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Михаил Ведерников отметил, что планомерное развитие всех направлений образования — общего, дополнительного и коррекционного — является прямым фактором роста экономического и социального благосостояния региона. Губернатор также напомнил о важности ежедневного контроля за реализацией всех текущих мероприятий по модернизации инфраструктуры, особенно по линии национальных проектов.