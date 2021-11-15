Общество

В память о погибших полицейских открыли мемориальную доску в Невеле

Мемориальную доску открыли в память о погибших при исполнении капитане полиции Сергее Булыжникове и младшем лейтенанте полиции Александре Кузнецове в городе Невеле 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Торжественное мероприятие прошло в преддверии Дня участковых уполномоченных полиции.

В церемонии приняли участие начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области полковник полиции Евгений Алушков, глава Невельского района Олег Майоров и временно исполняющий обязанности начальника МО МВД России «Невельский» подполковник полиции Александр Румянцев.

Участники мероприятия выразили слова благодарности родителям за воспитание сыновей. После минуты молчания почетные гости, полицейские и юнармейцы возложили цветы к мемориальной доске.

«Теперь это место станет еще одним общественно значимым мемориальным объектом на территории Псковщины», - отметили в ведомстве.