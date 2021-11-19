Общество

Псковский облсовпроф принял участие в обсуждении изменений законов в сфере охраны труда

Руководитель инспекции труда Псковского областного совета профессиональных союзов Наталья Лепаловская приняла участие в совещании технических инспекторов труда территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Западного федерального округа, которое состоялось 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Также в совещании принимали участие технические инспекторы труда и руководители, курирующие работу инспекции. На семинаре рассматривали последние изменения в законодательстве по вопросам охраны труда РФ и актуальную информацию о рассмотрении проектов нормативно-правовых актов по данной сфере. Особое внимание было уделено изменениям, которые должны вступить в силу к 1 марта 2022 года.

«Рассмотрели большой блок, посвященный профессиональным рискам здоровья работников. К примеру, при приеме на работу работодатель будет обязан информировать работников о рисках на производстве под роспись. У работодателей появятся новые обязанности — приостановить работу, если условия на рабочем месте признаны опасными; вести учет микротравм сотрудников и прочее», - пояснили в облсовпрофе.

В новой редакции изложены правила обучения по охране труда, правила проведения медицинских осмотров некоторых категорий работников, правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. В частности, обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом имеющихся на рабочем месте вредных производственных факторов, а не в зависимости от профессии занятого на конкретном рабочем месте работника.

«Законодательством определен порядок создания службы охраны труда у работодателя, а также комитетов (комиссий) по охране труда. Структуру и численность работников службы охраны труда устанавливает работодатель с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти в сфере труда», - отметили в облсовпрофе.

Кроме того, на совещании обсудили текущее состояние охраны труда в регионах и внесли предложения по работе инспекции. До конца текущего года планируется провести аналогичные совещания по всем федеральным округам.