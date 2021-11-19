Общество

Индекс съедаемости

Тоска по запеканке, выбор между гуляшом и рыбой, выставление оценок омлету, замена котлеты на кашу - что происходит в школьных столовых Псковской области.

«Пятерка» блинчикам

За обеды пятиклассницы Саши из Пскова с этого учебного года платят родители. За сентябрь получилось 680 рублей, за октябрь 605.

«Сегодня была натертая свекла, плов, компот и пряник, хлеб, - рассказывает девочка о меню конкретного дня. - Чаще всего дают пюре с котлетой. Вкусное, но с макаронами вкуснее. Иногда обед бывает холодным. Одноклассники в столовой едят мало, могут только булку чаем запить. Раньше давали по два блинчика со сгущенкой или с вареньем, но потом перестали. Их бы вернуть. И еще запеканку с джемом».

На днях мама девочки Марина получила просьбу от классной руководительницы заполнить анкету. Спрашивают, завтракает ребенок в школе или обедает, сколько раз в неделю подают мясные блюда. Омлету и биточкам из школьного меню можно присвоить баллы от 1 до 5.

Вчера в столовой Саша обнаружила любимые макароны с котлетой.

В областном комитете по образованию Псковской Ленте Новостей рассказали, что такие опросы направлены на решение точечных проблем в конкретной школе. В столовой каждого образовательного учреждения работает собственный «Родительский контроль», чтобы войти в состав комиссии, нужно обращаться к директору. А в комитете работает «горячая линия» по вопросам организации школьного питания, обращения принимают по телефону или письменно, обязательно попросят представиться, назвать школу и класс, в котором учится ребенок.

Телефон «горячей линии»: 8 (8112) 29-99-55, добавочные 117, 128 и 140, в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

С рыбным супом не сложилось

Система школьного питания разветвленная и запутанная. В младшей школе есть бесплатные «президентские» завтраки или обеды (зависит от смены) и питание за родительские деньги во время продленки. С 5 класса школьники могут питаться за счет родителей, или с 70% компенсацией от соцзащиты, или за столом для льготников (где поставщики выворачиваются наполнить тарелки на 40 рублей, выделенных бюджетом), или получают бесплатный чай с булочкой. Это только в общих чертах, есть еще тысяча нюансов.

«В основном, ребенок приходит из школы сытым, - отмечает Анна, мама второклассника Артема из Великих Лук. - Говорит, что пища всегда свежая, дают овощи, порции большие, иногда даже слишком. Но у него в классе есть дети, которые не едят в школе. Не потому, что не вкусно, а по принципу «я такого не ем». Мой сын с детского сада не ест овощное рагу и рыбный суп, в школе пока тоже не сложилось».

Артем пообедал борщом и тоже котлетой с макаронами.

В Великих Луках школьников кормит муниципальное предприятие «Школьное питание». Недавно специальная комиссия в составе представителей МП, директоров школ и специалистов городского управления образования с пристрастием рассматривала меню. Задача все та же, уложиться в лимиты, сохранив вкус, разнообразие и качество. «Кашу из топора» удалось состряпать такую наваристую, что с двухнедельного цикличного меню перешли на четырехнедельное, то есть блюда повторяются через месяц.

«Сейчас мы озадачены необходимостью предоставить учащимся возможность выбора блюд, - беспокоится Татьяна Лозницкая, начальник управления образования Великих Лук. - Скорее всего, вопросы вкусности обеда у детей исчезнут, если будет возможность выбрать между гречкой, макаронами и пюре, куриной котлетой, рыбой и гуляшом. Когда ребенок сам по настроению сможет выбрать из чего-то полезного и вкусного, мы шагнем вперед».

Пробу с новой системы вскоре планируют снять в одной из городских школ среди детей с 5 класса и старше.

Каша вместо котлеты

Цена завтрака и обеда для началки одинаковая, 66 рублей. Столько школьный стол стоил в январе, столько же стоит в ноябре, безо всякого учета роста цен на продукты. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 18 ноября завила с трибуны Госдумы, что продовольственная инфляция в России в этом году уже достигла двузначных значений.

«В августе пришло письмо от Минпромторга, - подтверждает Сергей Сарафанов, генеральный директор ООО «Ресурс», компания поставляет питание в 17 детских садов и школ Пскова. - Нас предупредили, что вырастет стоимость зерна. Так и произошло, это повышение потащило за собой муку, макароны, корма, то есть цену на мясо. С начала учебного года стоимость филе курицы у наших поставщиков выросла со 185 рублей до 290 за килограмм - почти на 100 рублей. С 1 сентября по 1 ноября масло и крупы подорожали минимум на 24%».

Если в ближайшее время не будет произведена индексация стоимости школьного питания, блюд в категории «я такого не ем» станет еще больше, предрекает Сергей Сарафанов. Чтобы как-то уложиться в отведенные лимиты, школы в наступившем учебном году при заключении новых контрактов изменили завтраки. Теперь дважды в неделю школьники видят не гречку с котлетой, а кашу. Это максимум, на который позволяют подвинуться СанПиНы. Еще немного, и вписаться одновременно в отведенную сумму и сохранить качество продуктов по ГОСТам станет задачей под звездочкой.

«Индекс съедаемости у блюд разный, - приводит Сергей Сарафанов профессиональный термин. - Несколько лет назад мы существенно перерабатывали меню, потому что видели, что некоторые блюда дети не едят, это деньги, выброшенные государством на ветер, а ребенок не получает питательные вещества. Теперь из-за роста цен может получиться обратный откат. В одном только Пскове 24 тысячи школьников, это десятая часть города, почти в каждой семье есть ребенок школьного возраста, то есть проблема затрагивает всех. Надеемся, правительство будет принимать какие-то меры».

Поставщик рассказывает о проблемах в бизнесе. Маржинальность низкая, финансовой подушки на тяжелые времена нет. Дефицит кадров не удается погасить даже после поднятия зарплаты: из-за постоянных локдаунов сменили профессию на более стабильную многие повара и кухонные работники, нанимать просто некого. Казалось бы, какое дело родителям школьников до трудностей предпринимателей? Между тем, в нескольких регионах поставщики уже отказываются выходить на торги из-за заявленной стоимости питания. То есть дети остаются вообще без еды.

На прошлой неделе общественная организация «Союз потребителей РФ» направила в правительство письмо с просьбой об индексации стоимости школьного питания. Бумагу будут рассматривать сразу несколько ведомств: Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.

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Эльвира Набиуллина в Госдуме связала рост цен на продукты, в том числе, с коронавирусом, в сельском хозяйстве тоже не хватает рабочей силы. Продовольственную инфляцию Сергей Сарафанов называет еще легким сценарием. Считает, что к февралю-марту может сложиться дефицит продуктов. Прогноз совсем уж негативный, но Сергей Сарафанов еще на личном опыте помнит позднесоветскую систему распределения продуктов по карточкам. Остается надеяться, что в школах карточки понадобятся только для прохода через вахту.

Юлия Магера