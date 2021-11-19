Общество

Игорь Иванов поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Уважаемые сотрудники налоговых органов! От имени профсоюзного движения Псковской области поздравляю вас с профессиональным праздником Налоговая служба – залог безопасности и развития государства. Благодаря вам пополняются бюджеты всех уровней, решаются социальные и экономические задачи. В любой стране налоговые органы – это одна из ключевых структур, которая стоит в основе благополучного функционирования государства», - сказал Игорь Иванов.

В налоговых органах Российской Федерации работают ответственные, профессиональные и опытные специалисты. От вашего внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям зависят наполнение бюджета страны, предпринимательская активность, инвестиционный климат и стабильность экономики нашей Родины, добавил председатель Псковского облсовпрофа.

В заключение он пожелал всем сотрудникам здоровья, благополучия и достижения новых профессиональных высот.