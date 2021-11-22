Общество

Тестировать на коронавирус в Псковской области будут по-новому

Новые правила тестирования на коронавирусную инфекцию будут действовать в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на совещании 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По новому предписанию главного санитарного врача Российской Федерации, охват тестированием должен составлять 300 на 100 000 населения. Приказом комитета от 19 ноября дополнительные группы населения вошли в список обязательных к охвату ПЦР-тестированием», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Теперь тестированию подлежат все пациенты с респираторными инфекциями. Также большую группу тех, кому предписано тестирование, составляют контактные лица.

«Это те люди, которые официально признаны контактными, на кого имеется предписание главного санитарного врача региона. Особенно активно на предмет контактных лиц нужно обследовать домашние очаги. Если в семье кто-то заболевает, заболевает и его окружение. В таком случае тестирование нужно проводить дважды, как это указано в постановлении», - заключила Марина Гаращенко.