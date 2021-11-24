Общество

Псковский Форум работающей молодежи включили в план работы Ассоциации профсоюзов СЗФО

Совместное мероприятие СОП Псковский облсовпроф с администрацией Псковской области – Форум работающей молодежи –включили в план работы Ассоциации профсоюзов Северо-Западного федерального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Такое решение приняли на заседании Ассоциации профсоюзов СЗФО, ее членами являются председатели профцентров регионов округа и секретарь ФНПР Ольга Федулова. На заседании, в том числе, утвердили положение о Молодежном Совете СЗФО, а также план мероприятий Ассоциации и Молодежного Совета.

Как рассказали в облсовпрофе, Форум работающей молодежи будет проходить уже во второй раз. В первом приняли участие более 80 человек в возрасте от 18 до 35 лет, мероприятие получило высокую оценку за организацию и полученные результаты.