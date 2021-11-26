Общество

Кормовая база

Владельцы домашних питомцев сообщают о дефиците привычных кормов на прилавках зоомагазинов. С 25 декабря их может стать еще меньше. И с ковидом это никак не связано. Особенные трудности ситуация доставляет хозяевам животных с проблемным здоровьем. Ветеринары-диетологи предостерегают от перехода на натуральное питание и дают рекомендации о правильной смене корма. А зоозащитники, очищающие улицы от бродячих кусак, рассказывают, какими «витаминами» и «минералами» кормят их потом на деньги бюджета и благотворителей.

Зооприпасы

У псковички Татьяны живет шпиц Барни. Собачка маленькая, но хлопоты с ней большие. Породистый песик - обладатель чувствительного пищеварения, аллергик. Хозяйка покупает для него специальный корм.

«Заводчица рекомендовала сразу именно сухой корм - он сбалансированный. В ветклинике тоже советовали не экспериментировать с натуральным, - поясняет Татьяна. - Но наш корм исчез из псковских магазинов. Объяснили, что поставок нет, и неизвестно, когда будут».

Татьяна для своего шпица Барни успела сделать небольшой запас, купила сразу 10 кг. Именно так советует поступать ветеринарный врач-диетолог Ольга Косинова.

«Новый корм может подойти не сразу, - предупреждает она. - Если животное на диете и питается лечебными кормами, подобранными индивидуально, другая пища может привести к снижению качества жизни, возможно, ее сокращению. У здоровых животных может проявиться расстройство пищеварения. Советую, по возможности, купить корм с запасом, как только появится информация, что он пропадет, и начнется продажа складских остатков. Сейчас ко мне возвращаются хозяева питомцев, которым я уже подбирала корма, и нужно делать это снова. Бывают очень трудные случаи. Сегодня консультировала владельца собаки, у которой одновременно заболевания органов желудочно-кишечного тракта и мочекаменная болезнь».

Старичок русский спаниель Крис на днях обнаружил в миске нетипичную картину. Его хозяин Александр тоже не смог найти привычный пакет корма Go и вынужден был купить говядину с рисом производства Италии. Упаковки весом 12 кг хватит на сто дней. Вместо привычных пяти тысяч Александр отдал за новый корм шесть.

«Если и этот пропадет, придется переходить на натуру, - полагает мужчина. - Отечественным кормам я не очень доверяю, лучше уж самому варить говядину».

Итальянские производители кормов пока не попали под санкции Россельхознадзора. Но список постоянно расширяется. Именно в нем причина дефицита в зоомагазинах. Ведомство запретило ввозить корма из Нидерландов, США, Испании, Германии, Канады, Великобритании, Литвы, Латвии, Польши, Чехии, Эстонии. В Россельхознадзоре заявляют, что в названных странах слабо контролируют производство кормов на фоне вспышек африканской чумы свиней и высокопатогенного птичьего гриппа. «Инспекции Россельхознадзора, - сказано в публикации на сайте ведомства, - подтвердили, что на государственном уровне в европейских странах не отслеживается происхождение и перемещение сырья, из которого изготавливаются кормовые продукты, и не контролируются температурные режимы их производства. Ветеринарные службы системно не контролируют в кормах и кормовых добавках содержание стимуляторов роста мышечной массы животных, тяжелых металлов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и ГМО».

РБК пишет, что подозрительные корма предназначались для сельскохозяйственных животных (то есть мясо, яйца и молоко, произведенные на таких кормах, могут попасть на стол к человеку), а кошки и собаки попали под раздачу за компанию. Летом после возмущения заводчиков были сделаны исключения для нескольких заводов, действуют они до 25 декабря.

Дешевле, но качественнее

На снижение ассортимента накладывается общий рост цен, который затронул и зоомагазины.

«Поставщики могут цену поднимать при каждой поставке корма на несколько копеек. Можно подумать, не заметно. Уже десять лет работаю, цены на корм выросли в разы за это время, - делится наблюдениями Светлана Кириллова, продавец зоомагазина «Кормушка». - Покупатели вообще в шоке. Если животное привыкло к одному питанию, очень сложно переводить на другое, особенно с проблемным пищеварением и аллергией. Один корм не подошел, второй, третий - дополнительные траты».

Ветеринарный врач-диетолог из клиники «Котонай» Ангелина Кислина рекомендует подбирать новый корм максимально похожий по ингредиентам и питательной ценности на привычный для животного. Если питомец склонен к пищевой аллергии или непереносимости, нужно обращать внимание на источники белка и углеводов. Как минимум, искать похожие: горох сможет заменить нут, пшеница - кукурузу, картофель - рис.

«Также рекомендую выбирать корма, похожие по питательной ценности на корма, которые хорошо переносились питомцем: примерно с тем же уровнем белка, жира, клетчатки. Лучше всего, чтобы отклонение было не более десяти процентов. Чем дольше будет происходить переход со старого корма на новый, тем лучше, дней десять-двадцать. Хочется также отметить, что не всегда более дешевый корм является менее качественным, - ограждает специалист заводчиков от лишних трат. - У каждого производителя своя политика ценообразования, и не всегда объективная».

Диетолог предупреждает: самостоятельный переход с корма на натуральное питание очень опасен для животных. Она заверяет, что подобный рацион практически невозможно самостоятельно сбалансировать таким образом, чтобы питомец получил все необходимые питательные вещества.

«Как правило, владельцы животных забывают про витамины, минералы, жирные кислоты, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности», - говорит Ангелина Кислина.

Кашу ливером не испортишь

Витамины, минералы, сбалансированный рацион - непозволительная роскошь для отловленных на улице безнадзорных собак. В пункте передержки зоозащитной организации «Шанс» в Лепешах живут 220 хвостов.

«Мы их кормим кашей, - рассказывает руководитель организации Мария Величко. - Варим в электрокотле на сто литров, каждый день четыре котла. За мясную составляющую отвечает ливерный фарш».

На месяц нужна тонна риса (43 рубля за пачку 800 грамм) и полтонны ливера (27 рублей кило).

«Это самое дешевое, что мы можем найти, - заверяет Мария Величко. - Бывает в супермаркетах крупа по акции чуть дешевле, но мы не можем ездить по всему городу, собирать по три пачки из магазина. Рост цен сумасшедший, за два года пачка риса подорожала с 28 рублей до 43. Поэтому понемногу начали вводить ячку».

Истощенные и заработавшие расстройство пищеварения на несколько дней переходят на сухой корм. Мешок 15 кг стоил 1200 рублей, а стал 1600. Таких мешков нужно на одну только неделю восемь штук.

На содержание отловленных в этом году 80 собак областной бюджет выделяет 39 рублей 81 копейку в день. Летом 500 тысяч выделил городской бюджет на содержание ранее отловленных псов, этих денег хватит с августа по ноябрь. Деятельность пункта передержки обходится в два миллиона рублей в год, бюджетных денег в этой сумме чуть больше половины.

«Паника вечная, то есть нечего, то зарплату нечем платить, то коммуналку, то вакцину купить, то наркоз, - признается Мария Величко. - Хозяйство большое, при всех усилиях наскребаем, но так, чтобы выдохнуть и не думать о завтрашнем дне, такого нет. Еще и стройка безумно тянет деньги».

Она имеет ввиду возведение приюта по президентскому гранту. Заявку подавали в 2019 году, в тех еще ценах. Достраивать приходится в реалиях ковидного 2021 года со скакнувшей стоимостью стройматериалов.

«Люди не дают пропасть, - ухитряется сохранить оптимизм зоозащитница. - Любое пожертвование идет на то, что горит прямо сейчас. Вчера собрали деньги на операцию, сегодня купили сено. Постоянно нужны хозяйственные принадлежности: перчатки, мешки, моющие средства, губки, шланги, кабели, материал на ремонт погрызенных будок».

Многочисленные исследования говорят, что наличие домашних питомцев положительно влияет на психику. Они не только улучшают настроение, но и стабилизируют сердечный ритм. Ученые заявляют даже о более крепком иммунитете владельцев кошек и собак. И неважно, с родословной животное или из приюта. Эта статья не про то, что у кого-то жемчуг мелок, а про то, что трудно сейчас одинаково всем.

Юлия Магера