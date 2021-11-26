Общество

Строительство соцгородка под Псковом завершили на 70%

70% строительных работ завершили в социальном городке в Псковском районе. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в ходе выезда сегодня, 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Благодаря тому, что пришел новый субподрядчик, удалось привлечь 37 новых работников, не считая технического персонала, а также еще 30 человек, занимающихся благоустройством», - отметил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

На данный момент работы по укладке асфальта выполнены более, чем на 90%. До конца года подрядчик планирует их полностью завершить.

«Кроме того, пришла часть материала на кровлю двух новых корпусов. В течение недели придет и для остальных. С понедельника рабочие приступят к укладке имеющегося материала, а к окончанию работ уже поступит все необходимое для следующих. До конца года необходимо закрыть тепловые контуры двух зданий», - пояснил Сергей Грахов.

В то же время продолжаются работы по внутренней отделке готовых зданий. Здесь устанавливают сантехническое оборудование, проводят воду и канализацию.

«Мы решили работать так: сделали одно здание полностью под ключ - пошли дальше», - добавил председатель профильного комитета.

Заместитель губернатора Василий Осипов проинформировал, что в настоящее время на объекте необходимо наращивать количество рабочих.

Подрядчик уточнил, что в ближайшее время на стройку прибудут новые работники из других регионов России. Проблем с миграционной службой не возникнет, заверил подрядчик.

«Динамика строительства видна. Заметно, что со стороны подрядчика многое изменилось. Необходимо до конца года по максимуму доделать запланированные работы и освоить выделенные деньги. Не расслабляемся!» - подвел итог губернатор Михаил Ведерников.