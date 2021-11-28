Общество

Как обращаться с сомнительными предметами, напомнили псковичам в полиции

В полиции напомнили псковичам об алгоритме действий граждан при обнаружении предметов, которые могут оказаться опасными для жизни и здоровья. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в области и соседних регионах нередко отмечаются факты обнаружения сомнительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Нередко люди находят снаряды, мины, гранаты времен Великой Отечественной войны, и неосторожное обращение с ними приводит к самым печальным последствиям.

Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания людей, перечислили в ведомстве.

«Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, обратитесь к пассажирам, находящимся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы заметили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей. Возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – без промедления проинформируйте полицию. Если вы обнаружили подозрительный объект в учреждении, сразу же обратитесь в его администрацию, либо к дежурному», - рекомендовали псковичам.

Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

«Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств злоумышленники нередко используют сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки. Уважаемые родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей! Объясните им, что любой неизвестный предмет, случайно найденный на улице, в лесу, на берегу водоема, может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. И помните о главном требовании – не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными объектами!» - подчеркнули в УМВД.