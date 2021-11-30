Общество

Число желающих переехать в Псковскую область для работы выросло на 129%

Эксперты hh.ru выяснили, жители каких регионов чаще других хотят переехать в Псковскую область ради новой работы, сколько они хотят зарабатывать, а также в каких сферах могут конкурировать с местными жителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

За последние два месяца россияне, живущие вне региона, разместили более 800 резюме, где указали, что готовы переехать в Псковскую область для трудоустройства. По сравнению с летними показателями этого же года число таких соискателей увеличилось на 129%. Больше других интересуются переездом жители Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Самары, Воронежа, Архангельска и Нижнего Новгорода.

Выяснилось, что большая часть иногородних соискателей претендуют на зарплату около 100 000 рублей, что на 139% выше, чем средняя предлагаемая оплата труда в Псковской области (41 800 рублей) и на 233% выше, чем в среднем запрашивают сами жители региона (30 000 рублей).

Больше других готовы к переезду работники с опытом более 6 лет (90%). Каждый шестой желающий переехать в Псковскую область по итогам ноября — мужчина. В компании отметили, что 48% всех интересующихся переездом претендуют на полный рабочий день. При этом 13% готовы попробовать сначала удаленный формат работы, познакомиться и влиться в новый коллектив и только после этого, возможно, перебраться на постоянное место жительство в Псковскую область. Однако более 200 россиян или 13% допускают лишь вахтовый метод и указывают в резюме неготовность перебраться в регион.

В основном Псковская область, как новое место работы, интересует соискателей из сферы производства и сельского хозяйства (22%). Стремятся продолжить карьерный рост соискатели, претендующие на руководящие должности, представители сферы продаж, строительства и ИТ-специалисты. При этом сейчас на рынке труда региона во всех перечисленных сферах наблюдается серьезный дефицит кандидатов на рабочие места (от 1 до 3 резюме на одну вакансию), поэтому приезд желающих может качественно улучшить ситуацию и помочь развитию локальной экономики.

Меньше других за последнее время изъявляли желание переехать в Псковскую область для работы представители сферы страхования, салонов красоты и фитнеса, а также представители сферы «Домашний персонал».