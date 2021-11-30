Общество

Шойгу подписал приказ о выходных для военных 29 и 30 декабря

Личный состав российских Вооруженных сил РФ будет отдыхать в предновогодние дни 29 и 30 декабря, их компенсируют две предшествующие рабочие субботы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на селекторном совещании.

«Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря», - приводит его слова «Интерфакс».

При этом министр потребовал «обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках».

Ранее правительство РФ определило, что новогодние каникулы у россиян пройдут с 31 декабря по 9 января.