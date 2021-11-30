Общество

«Собственной персоной»: Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 1 декабря. Гостем студии стал глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Напомним, на этот пост он был назначен 24 августа решением депутатов Великолукской гордумы. У Андрея Беляева достаточно весомая спортивная и тренерская биография, а еще имеется ученая степень. Помогает ли это в его работе на посту сити-менеджера? Насколько тяжело ему дается погружение в хозяйственные дела? Как ему работается в тандеме с главой Великих Лук Николаем Козловским? Какие проблемы южной столицы региона по мнению Андрея Беляева, требуют скорейшего решения?