В псковской школе №47 планируют установить подъемник и вертикализатор

В псковской школе №47 планируется установить подъемник и вертикализатор. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Instagram.
Сейчас в особом классе обучаются 15 детей. «Их учат ухаживать за собой, знакомят с окружающим миром и развивают способности взаимодействовать с ним. Для каждого ребенка составлена индивидуальная программа развития. С детьми работают учителя начальных классов, тьюторы, дефектологи, логопеды, психологи, учителя адаптивной физкультуры», - рассказал глава городской администрации.
«Для полноценной работы специалистов требуется провести зонирование помещений. Также необходимо приобрести подъемник и вертикализатор. Поручил проработать эти вопросы для скорейшего их решения», - добавил Борис Елкин.