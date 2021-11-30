Общество

В псковской школе №47 планируют установить подъемник и вертикализатор

В псковской школе №47 планируется установить подъемник и вертикализатор. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в Instagram.

«Сегодня посетил среднюю школу №47 города Пскова, где совместно с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области реализуется уникальный для региона, да и для России в целом, проект "Первый раз в особый класс". На базе школы открыты три класса для особых детей. Это дети-инвалиды и дети с тяжелыми нарушениями развития. Очень важно, что такие ребята посещают именно общеобразовательную, а не специальную школу, ведь у них появляется больше возможностей для социализации и адаптации к жизни», - отметил он.

Сейчас в особом классе обучаются 15 детей. «Их учат ухаживать за собой, знакомят с окружающим миром и развивают способности взаимодействовать с ним. Для каждого ребенка составлена индивидуальная программа развития. С детьми работают учителя начальных классов, тьюторы, дефектологи, логопеды, психологи, учителя адаптивной физкультуры», - рассказал глава городской администрации.

«Для полноценной работы специалистов требуется провести зонирование помещений. Также необходимо приобрести подъемник и вертикализатор. Поручил проработать эти вопросы для скорейшего их решения», - добавил Борис Елкин.