Общество

Проект завода «Титан-Полимер» занял первое место на международной премии «Мы вместе»

Проект «Экосуббота» псковского предприятия группы компаний «Титан», завода «Титан-Полимер», занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба форума «Мы вместе»

В течение года в рамках проекта «Экосуббота» проведены десятки экологических мероприятий (эко-квесты, круглые столы, интервью, эко-лекции для сотрудников предприятий, челленджи, конкурсы, субботники).

«Экологическое просвещение и защита окружающей среды сейчас являются одними из ключевых тем. Важно, чтобы бизнес поддерживал основные цели национального проекта "Экология", помогал в формировании экологической культуры населения. Премия для нас – это доказательство того, как важна наша работа, хороший стимул и мотивация к развитию. И, конечно, это труд многих людей, над проектом работала большая команда», – прокомментировала соавтор проекта, директор по коммуникациям завода «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева.

В команде авторов проекта также - заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина и руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров.

Участники проекта внедряют экопривычки в свою жизнь, мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению: делятся знаниями, фото и видеоотчетами в соцсетях, запускают тематические челленджи. Каждую субботу в официальных социальных сетях проекта рассказывают об экологичном образе жизни и осознанном потреблении.

Организаторы проекта также выступили генеральным партнером экологического конкурса «Чистый Псков», который проводила Псковская Лента Новостей совместно с администрацией города. В рамках конкурса организаторы «Экосубботы» приобрели и высадили более 60 деревьев на территории города.

Фото: пресс-служба форума «Мы вместе»

Второй этап проекта предполагает создание уникальных экопространств в Псковской области: в квартирах и на территориях общего пользования (придомовые, офисные и городские пространства), в том числе пространств для раздельного сбора отходов. Определены пилотные площадки, началась работа над проектом экопространства в Пскове. Проект реализуется в сотрудничестве с экспертами Российского экологического движения.

В следующем году планируется запуск проекта «Экосуббота» в Самаре, Нижнем Новгороде, Тульской и Ростовской областях.

Отметим, что международный форум гражданского участия «Мы вместе» проходит в московском центральном выставочном зале «Манеж» в преддверии Дня добровольца (волонтера) и объединяет волонтеров, представителей социально ориентированного бизнеса, а также журналистов и блогеров вокруг идеи «Партнерства ради общих целей». На сессиях деловой программы форума выступают более 300 экспертов, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.