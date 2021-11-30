Общество

Псковичи собрали около 100 игрушек для Бобровского детского дома

Псковичи совместно с Детским фондом собрали около 100 игрушек для подопечных Бобровского детского дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: региональное отделение Российского Детского фонда

«Десятки неравнодушных псковичей откликнулись на призыв Псковского областного отделения Российского детского фонда пожертвовать игрушки для подопечных Бобровского детского дома-интерната. Сбор был приурочен к Международному дню инвалидов. В итоге удалось собрать и передать в учреждение около сотни новых игрушек», - отметили организаторы акции.

На протяжении двух недель жители города приносили пластмассовые, резиновые и развивающие игрушки в офис Детского фонда. К акции присоединились и трудовые коллективы: сотрудники управления федерального казначейства по Псковской области и отделения Пенсионного фонда по Псковской области.

В канун Дня инвалидов игрушки передали детям. Они с восторгом и большим интересом рассматривали новые машинки, конструкторы, мозаики и куклы. Вместе с игрушками в учреждение поступили канцелярские товары для обучающих и творческих занятий с ребятами старшего возраста, добавили в региональном отделении Детского фонда.

«Очень ценно, что такое большое количество людей откликнулось на призыв помочь и порадовать детей ко Дню инвалида. Ведь ребята из Бобровского детского дома нуждаются в особенной заботе и внимании. И здорово, что акция Детского фонда нашла такой мощный отклик в сердцах людей. Теперь ребята с большим удовольствием будут играть в новые игрушки» - отметил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель Детского фонда Юрий Сорокин.

Детский фонд от лица подопечных и администрации Бобровского детского дома поблагодарил всех, кто присоединился к сбору.

«Вы подарили детям много позитивных эмоций и счастливых часов, проведённых за веселой игрой в новые игрушки. Спасибо!» - сказали организаторы акции.