Общество

Более 2000 человек добровольно помогают тушить пожары в Псковской области

2274 человека зарегистрированы в реестре добровольных пожарных Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«С момента принятия федерального закона №100 "О добровольной пожарной охране" в Псковской области добровольное движение не только удалось возродить, но и значительно расширить. Результатом планомерной работы стало, то, что на сегодняшний день в зарегистрировано 2274 человек. На сегодняшний день в целях улучшения противопожарной защиты населения Псковской области на территории области созданы 113 подразделений добровольной пожарной охраны», - говорится в сообщении.

Благодаря своевременному реагированию добровольцев на пожары и помощи, оказываемой ими профессиональным пожарно-спасательным подразделениям при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров, подчеркнули в ведомстве.