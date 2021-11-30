Общество

Стали известны имена победителей конкурса на эскиз застройки Четырех углов

Стали известны имена победителей конкурса на эскиз застройки Четырех углов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Фавор».

Жюри конкурса, в состав которого вошли архитекторы Псковской области Станислав Битный, Лариса Нуколова, Шамиль Нурулов, Алексей Смотров и Владимир Васильев - оценило три работы.



«Результат был несколько неожиданным: после подсчета голосов членов жюри, оказалось, что одинаковое количество баллов набрали два проекта: работа Владимира Шуляковского и работа творческого коллектива под руководством Юрия Ширяева.

Организаторы конкурса приняли решение разделить призовой фонд между победителями», - отмечается в сообщении.



Познакомиться со всеми тремя проектами можно в прикассовой зоне магазина «Пчелка», расположенного в ТРК «Империал» (Псков, улица Коммунальная, 41).

Напомним, 15 июня ООО «Фавор», учредителем которого является известный бизнесмен, экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас, объявило открытый конкурс на проект-идею застройки территории квартала (гостинично-торговый комплекс) в границах улиц Пароменской, Максима Горького, Петровской и Рижского проспекта.

Конкурс был призван привлечь внимание общественности к проблеме квартала «Четыре угла», состояние которого длительное время вызывает нарекания у жителей и гостей города.

Призовой фонд за победу в конкурсе составил 100 тысяч рублей.