Общество

Численность кабанов в лесах Псковской области удалось привести в норму

Численность кабанов в лесах Псковской области удалось привести в норму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Михаил Ведерников во вторник, 7 декабря, провел очередное совещание по исполнению мероприятий, направленных на противодействие распространению в регионе африканской чумы свиней (АЧС). В обсуждении актуальных вопросов приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева и председатели профильных комитетов, курирующих разные направления этой работы.

Глава региона попросил доложить о работе, проведенной в части регулирования численности дикого кабана, который является основным источником распространения опасного заболевания.

Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов доложил, что численность диких животных в регионе продолжает сокращаться. Сейчас плотность популяции — 0,10 особей на 1 тысячу гектар при нормативе 0,25. «Сейчас нет ни одного района, где плотность кабанов превышает показатели, рекомендованные правительством России», — заметил он.

Отдельно губернатор спросил о текущей ситуации на территории одного из охотхозяйств Красногородского района, где численность кабанов ранее серьезно превышала допустимые значения. Виктор Мусатов сообщил, что на этой территории добыли 14 кабанов, и теперь средняя плотность диких животных составляет 0,22. Кроме того, специалисты комитета проводят работу по внедрению новых методик учета популяции, которые облегчат мониторинг численности диких животных.

Особое внимание глава региона уделил выполнению отдельных пунктов комплексного плана первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС. Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина доложила, что все конкурсные процедуры по приобретению дополнительного оборудования, которое позволит усилить материально-техническую базу ветслужбы, запущены и будут завершены до середины декабря. Серьезную работу провели специалисты комитета и ответственные сотрудники на местах. С главами каждой из волостей согласованы планы совместной работы, которые четко прописывают механизм взаимодействия с государственной ветеринарной службой.

Кроме того, готовится соглашение по внедрению в регионе автоматизированной системы учета и регистрации сельскохозяйственных животных. Документ будет подписан при участии специалистов Минсельхоза. Это позволит качественно и четко организовать работу по идентификации домашних животных.

Михаил Ведерников еще раз акцентировал внимание, насколько значимо проведение комплексной работы по предотвращению распространения опасного вируса на территории псковского региона. Он подчеркнул, что реализация сформированного плана входит в число приоритетных направлений, поэтому все мероприятия обязательно должны найти отражение при формировании бюджета на следующий год и плановый двухлетний период.

Ранее распоряжением губернатора в Псковской области был отменен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен раннее из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Карантин по АЧС снят в семи районах Псковской области. Ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней отменены на территории Псковского, Порховского, Дедовичского, Дновского, Островского, Палкинского и Пыталовского районов. Карантинные мероприятия сняли и со свиноводческих хозяйств Островского и Порховского районов.