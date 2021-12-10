Общество

Родителям разрешат присутствовать на новогодних утренниках в Псковской области

Родителям воспитанников детских садов, учащихся школ и колледжей, а также фотографам разрешат присутствовать на новогодних утренниках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Предложение главы региона поддержало руководство территориального управления Роспотребнадзора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Учитывая приближающий Новый год, всем хочется провести праздники со своими детьми, сделать памятные фотографии. По моей просьбе Роспотребнадзор проработал возможность разрешить родителям и фотографам принимать участие в утренниках. Такое разрешение теперь есть — но при условии наличия у родителей и у фотографов одного из трех стандартных документов: справки (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) о перенесенной болезни или медотвода со свежим ПЦР-тестом», — сообщил Михаил Ведерников и призвал к соблюдению мер противовирусной безопасности.