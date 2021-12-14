Владислав Абрамов покинул пост директора компании «Псковжилстрой»

Владислав Абрамов написал заявление об увольнении с должности генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Заявление подписано вчера, 15 декабря, уточнили в компании.
Свой уход в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал и сам Владислав Абрамов. По его словам, причина смены директора в компании ему неизвестна.
Напомним, специализированный застройщик «Псковжилстрой» создан в 2009 году. Компания - один из крупнейших застройщиков в Псковской области.