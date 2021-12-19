Общество

Мирожский парк в Пскове украсили необычные солнечные часы

Мирожский парк в Пскове украсили необычные солнечные часы, представляющие собой озеро, посреди которого в лодке сидит рыбак с удочкой. Фотографии в своем инстаграм-аккаунте опубликовал глава администрации города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина

«Часы выполнены из кованого металла, что отражает многолетнюю историю псковских мастеров кузнечного дела. А рыбак символизирует рыбный промысел, который был одним из основных на Псковщине, и сегодня объединяет нас с соседями по Чудскому озеру - эстонцами», - отметил Борис Елкин.

Авторами проекта стали студенты ПсковГУ. Для того, чтобы выбрать лучший вариант, был проведен конкурс. В итоге была отобрана самая интересная идея, рассказал сити-менеджер.

«Воплощать ее в жизнь помогал преподаватель Псковского технического лицея Иван Иванович Моисеев: самое сложное было верно установить удочку рыбака, которая выполняет роль гномона, чтобы он показывал точное время!» - заметил Борис Елкин.

Часы сделаны в рамках проекта ER 65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии».