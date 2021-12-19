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Общество

Темпы заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизились почти вдвое

20.12.2021 13:14|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области в связи со снижением заболеваемости COVID-19 продолжается оптимизация коечного фонда. Об этом на традиционном совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке заявила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации.

По ее словам, для лечения больных коронавирусом определены 735 мест в лечебных учреждениях Псковской области: Псковской областной инфекционной больнице, Великолукской и Псковской межрайонных больницах, Псковской городской больнице. Также в детской областной клинической больнице развернуты 20 инфекционных коек для детей.

По данным на 20 декабря, занятость коечного фонда составляет 79%: госпитализирован 581 человек, 462 из них — с коронавирусом. Всего на амбулаторном лечении находятся 4,4 тысячи жителей Псковской области.

Как отметил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук, динамика заболеваемости COVID-19 в регионе продолжает снижаться. За последние 5 недель снижение составило 42% практически по всем группам граждан. По итогам прошедшей недели Псковская область поднялась на одну строчку в рейтинге и занимает шестое место среди субъектов СЗФО.

Темпы вакцинации на территории Псковской области замедлились, но, как заметила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, «прирост есть». Большая часть районов приблизилась к отметке 70% по количеству привитых граждан, и только в пяти муниципалитетах доля вакцинированных остается на уровне 49%. На прошлой неделе в рамках исполнения поручения губернатора в отстающих районах провели выездные заседания оперативных штабов, на которых дали практические и организационные рекомендации по исправлению ситуации.

По итогам сегодняшнего совещания Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой организовать отдельную встречу с руководителями нескольких предприятий региона, где темпы вакцинации сильно отстают от запланированных.

Кроме того, по предложению регионального комитета по здравоохранению управление Роспотребнадзора по Псковской области рассмотрит возможность введения вакцинации работающих граждан в возрасте от 60 лет и старше. Сейчас эта рекомендация распространяется на категорию граждан старше 65 лет.

Теги: #Псковская область #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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