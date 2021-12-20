Общество

Кастинг в проект «Лучше всех» состоялся в Пскове

Кастинг в проекта Первого канала «Лучше всех» состоялся в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в продюсерском центре «Королев продакшн».

Предварительно, на кастинг заявились 76 участников. После отбора к участию в кастинге пригласили 42 ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Ребята показывали абсолютно разные таланты — от брейк-данса до чтения стихов во время прыжков на скакалке.

Кастинг проходил в течении всего дня — все приглашенные на кастинг смогли пообщаться с редакторами программы из Москвы и показать свои таланты.

Организаторами кастинга выступили ПЛН, телеканал «Первый Псковский», СРП «Простория» и продюсерский центр «Королев продакшн».