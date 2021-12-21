Общество

Михаил Ведерников назвал главные вызовы 2021 года

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря назвал главные вызовы 2021 года.

Глава региона подчеркнул, что 2021-й принял на себя все вызовы прошлого года. «Это и коронавирус, и непростое экономическое положение региона, хотя в этой части многое сделано», - сказал он. В числе новых вызовов Михаил Ведерников назвал новый штамм COVID-19. По его словам, волна коронавируса была сложной и болезненно сказалась на системе здравоохранения.

Кроме того, возникали дополнительные риски из-за неблагоприятных погодных явлений, добавил губернатор.