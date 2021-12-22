Общество

Объем инвестиций в сельское хозяйство Псковской области превысил 4 миллиарда рублей

Объем инвестиций в основной капитал сферы сельского хозяйства Псковской области по итогам 9 месяцев текущего года превысил 4 миллиарда рублей, что существенно выше аналогичного периода прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Крупнейший инвестиционный проект сферы агропромышленного комплекса, который завершился в этом году, - строительство свиноводческого комплекса на 2 миллиона голов. Его реализовал Великолукский агропромышленный холдинг на территории сразу нескольких районов: Невельского, Усвятского, Великолукского, Куньинского, Красногородского и Опочецкого.

Также в этом году «Псковагроинвест» приступил к строительству молочно-товарной фермы роботизированного доения на 1,9 тысяч голов фуражных коров. В рамках реализации проекта создадут 60 рабочих мест. Планируемая производственная мощность составит более 14 тысяч тонн молока в год при минимальном надое на одну корову молока 8 тысяч килограмм. Планируемый объем инвестиций — 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, по результатам работы агропромышленного комплекса в 2021 году в регионе отмечается рост производства молока, скота и птицы, рапса, картофеля и других овощей. Общий объем аграрной продукции, выращенной в Псковской области в хозяйствах всех категорий, за 10 месяцев этого года превысил 48 миллиардов рублей, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.