Общество

Не запускать салюты с балконов просят псковичей

В преддверии новогодних праздников жителям Псковской области напоминают о правилах безопасного использования пиротехники. Профилактическую информацию Псковской Ленте Новостей предоставили в региональной администрации.

Новые правила противопожарного режима РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 вступили в силу с 1 января этого года. Согласно им, в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 метров. Ко второму классу относятся так называемые «фонтаны» и мелкие петарды, использовать их рекомендуется на открытом воздухе. Во время запуска зрителям нужно отойти от изделия на безопасное расстояние с наветренной стороны.

Помимо этого, разрешается запускать и более мощные салюты и петарды, но для использования профессиональной пиротехники, чей класс опасности выше третьего, требуется специальное разрешение. Использовать приобретенные средства можно только после ознакомления с инструкцией по ее применению и мерам безопасности.

Так, категорически запрещается:

- применять пиротехнику при ветре более 5 метров в секунду,

- использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия,

- использовать пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус ее действия указывается на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электрические провода,

- запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов,

- использовать изделия с истекшим сроком годности с видимыми повреждениями,

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и мерам безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия,

- запускать салюты с балконов и лоджий,

- применять на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях, во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования,

- детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия,

- использовать пиротехнику, находясь в состоянии опьянения,

- курить рядом с пиротехническим изделием,

- механически воздействовать на пиротехническое изделие, бросать, ударять его, бросать в огонь,

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние,

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а также во время его горения,

- в случае затухания фитиля поджигать его еще раз,

- сушить намокшие изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях.