Общество

В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на январских праздниках

Погода в конце декабря-начале января в Пскове будет комфортной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сильные морозы уже отступили. В ближайшие ночи мы уже не прогнозируем морозов в 23 градуса. Предположительно, ночью будет 10-15 градусов ниже нуля, днем -5...-10. В отдельные дни - 3-8 градусов мороза. Перехода через "плюс" в ближайшие две недели мы не ожидаем. То есть, и на Новый год, и на Рождество у нас будут сохраняться отрицательные температуры. Вопрос - какой интенсивности», - уточнила Тала Нещадимова.

Руководитель Псковского гидрометцентра подчеркнула, что мощных морозов в -25...-28 градусов, которые отмечались ранее, не ожидается. Прогнозируются осадки в виде снега, от небольших до умеренных, и солнечные дни.

«Погода будет такой, какую многие хотели - со снежком и умеренным, но не запредельным морозом. У нас должна быть комфортная декабрьская погода. Придет та самая новогодняя зима, которую ждали люди. Нужно пользоваться моментом и проводить много времени на улице! Скорее всего, такая погода в конце года будет подарком нам, измученным разными негативными моментами уходящего года», - сказала Тала Нещадимова.

Также глава гидрометцентра прокомментировала сегодняшний сильный ветер в Пскове и северных районах области. «Да, сегодняшний ветер особенно ощущают Гдовский район и территории приозерья. Однако ветер не дойдет до предельных значений и не принесет разрушений. В среднем, он останется в пределах 7-12 метров в секунду и будет сопровождаться метелью. Вот так создаем себе новогоднее зимнее настроение!» - заключила Тала Нещадимова.