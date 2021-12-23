Общество

Победителей конкурса молодежных проектов «Есть идея» определили в Пскове

Определены победители конкурса социально значимых проектов среди молодежи «Есть идея». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Пскова, конкурсная комиссия оценила 11 поступивших заявок и определила четырех победителей в трех направлениях.

Так, в направлении «Патриотика» лучшим признан проект Юлии Воеводиной «Фольклорные песенные традиции военных лет». Согласно задумке автора, в мае 2022 года на сцене Зеленого театра будут звучать военные песни. Мероприятие будет приурочено ко Дню Победы.

В направлении «Добровольчество» победила Полина Гутовская с проектом «База бесплатных репетиторов для детей особых групп». Реализация проекта обеспечит равные возможности для получения образования детьми из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей.

В направлении «Урбанистика» равное количество баллов набрали два проекта. Конкурсная комиссия решила разделить победу между двумя участниками. Это Снежана Емельянова с проектом «Пусть будет Ярко», который предполагает создание мурала на стене социального клуба «Мечта» и Екатерина Ломанова с проектом «МузГород» о создании муралов на стенах Детской музыкальной школы №5.

Победители в номинациях «Патриотика» и «Добровольчество» получат на реализацию своих идей по 100 тысяч рублей из городского бюджета. Третий грант в номинации «Урбанистика» разделен между двумя победительницами по 50 тысяч рублей.

Сертификаты авторам победивших проектов вручил глава администрации города Пскова Борис Елкин. «Спасибо за участие и успехов в воплощении задуманного. Уверен, что благодаря вашим проектам жизнь в городе станет лучше, интереснее, ярче», - сказал он.

Проекты, которые не вошли в число победителей, смогут быть доработаны в течение года в проектной школе Псковского городского молодежного центра и участвовать в конкурсе в 2022 году.

Конкурс проводится совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи и Псковским городским молодежным центром при поддержке ГТРК «Псков». Его цель – вовлечение псковской молодежи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками.