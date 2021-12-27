Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Алексеем Севастьяновым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии - председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов, депутатов по одномандатному округу №1 (Псков) Алексей Севастьянов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним областной бюджет на следующий год и плановый период 2023 - 2024 годов, резонансные вопросы, рассмотренные в последнее время депутатами регионального парламента, и актуальные проблемы 1-го округа.