«Постскриптум»: Споры вокруг временного моста, бюджет Пскова и прямые выборы мэров. ВИДЕО

В Кремле назвали инфляцию большой головной болью для правительства

Снег и до -10 градусов ожидается в Псковской области 27 декабря

Эксперт заявил, что омикрон-штамм начинает очень быстро вытеснять «дельту»

Путин шуткой ответил на вопрос, как он проведет новогоднюю ночь