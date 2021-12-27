Общество

Псковская область получит 1,5 млрд рублей на ремонт и оснащение школ

Псковская область получит 1 млрд 526 млн 155 тысяч 700 рублей на ремонт и оснащение школ в 2022 году. Соответствующее распоряжение о распределении субсидий между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего в ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счет этих средств обновят более 2 тысяч учебных заведений страны.

«Деньги поступят 80 регионам. Список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок. В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других – счет идет на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования», - говорится в сообщении.

По поручению президента всего до конца 2026 года будет отремонтировано 7,3 тыс. зданий общеобразовательных организаций.

Работа ведется в рамках государственной программы «Развитие образования».