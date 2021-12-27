Общество

Представители псковской власти сняли с «Елки желаний» более 60 шаров

Представители власти Пскова и Псковской области на общем мероприятии во Дворце бракосочетания города Пскова сняли шары с «Елки желаний», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло в рамках благотворительный акции сегодня, 28 декабря. В нем приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, вице-губернатор Вера Емельянова, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, его заместитель Александр Братчиков, депутаты регионального парламента Алексей Севастьянов, Андрей Козлов и Игорь Дитрих, глава города Пскова Елена Полонская, глава администрации города Пскова Борис Елкин, генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко, руководитель благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царев и другие.

«Новогодние праздники - это время чудес, то время, когда мы стараемся порадовать родных и близких нам людей, выбираем им подарки, но есть много детей, которые в силу разных причин лишены родительской заботы и тепла. И поэтому есть замечательный проект "Елка желаний", который стартовал еще в 2018 году, а в 2019 мы были одним из немногих субъектов, кто реализовал полномасштабное мероприятие на региональном уровне, и нам удалось сделать счастливыми несколько сотен наших детишек», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что изначально на ели было 175 шаров, однако к началу проведения сегодняшнего мероприятия их осталось 64. «Хочу каждого искренне поблагодарить, за то, что мы уже несколько лет участвуем в этой акции. Желаю вам мира, добра и уверенности в том, что все то добро, которое вы делаете, к вам вернется», - отметил Михаил Ведерников.

Сам губернатор снял с дерева восемь шаров. В частности, ему предстоит купить фотоаппарат для 11-летнего Даниила, футбольную экипировку для 15-летнего Ивана, гитару для 14-летней Алины и велосипед для 10-летнего Ярослава.