Общество

«Титан-Полимер» поздравил детей сотрудников с Новым годом

Следуя неизменной традиции поддержки семейных ценностей, завод «Титан-Полимер» поздравил с наступающим Новым годом детей работников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

В преддверии праздника состоялась «волшебная» детская новогодняя елка. Ребята и их родители погрузились в атмосферу чудес в центре науки и спорта «Без предела» в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Детей ожидало театрализованное интерактивное представление по мотивам книги «Алиса в стране чудес». Вместе с ведущими Алисой, Шляпником, Красной Королевой, Дедом Морозом и Снегурочкой они играли в крокет, мастерили бумажные поделки, учились делать красивые капкейки на кулинарном мастер-классе, водили хороводы и пили чай.

Необычную атмосферу праздника дополнили элементы косплей-шоу - некоторые гости облачились в необычнее костюмы. Новогодний утренник посетили 80 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Домой дети принесли кексы, поделки, новогодние украшения и хорошее настроение, отметили на заводе.

«Новый год – любимый праздник детворы, время волшебства, исполнения желаний и долгожданных подарков. Для нашего предприятия поздравление детей сотрудников является доброй традицией и важной частью социального пакета наших работников», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Добавим, что в канун новогодних праздников 90 детей сотрудников завода в возрасте от 1 до 14 лет получили новогодние подарки от предприятия.

Подарочные коробки содержат набор шоколадных конфет, бамбуковую зубную щетку, детскую карточную игру и небольшой гаджет.