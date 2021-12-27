Доклад губернатора о состоянии моста через реку Пскову опубликовал архив

Доклад псковского губернатора министерству внутренних дел о состоянии Высокого моста (сейчас на его месте стоит Троицкий мост через реку Пскову), датируемый мартом 1948 года, опубликовал государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»
В архиве отметили, что большое количество деталей, которые губернатор описал в письме, являются ценными для историков. Описаны в документе и происшествия: «канат, по коему паром имеет свой ход, быстротою течения срывало, и паром один раз едва не притопило, а в другой с переезжавшими на нем унесло в реку Великую».
Кроме того, далее в официальном письме следует объяснение значимости той части города, которая находится за Высоким мостом. «… через реку Пскову имеет направление почтовая дорога в города Гдов и Нарву, и сверх того на противоположной стороне этой реки находятся магазины: хлебный, винный и соляной; сараи, в коих помещаются орудия и лошади квартирующейся здесь батарейной батареи 2-й гренадерской артиллерийской бригады; здание, занимаемое разными заведениями внутреннего гарнизонного батальона, ордонанс-гаузом и сводною инвалидною командою, заведывающею пересылкой арестантов, архиерейский дом, городовая богадельня ведомства приказа общественного презрения с рабочими смирительными домами и вообще почти четвертая часть населения города», - следует из материалов.
Ранее сообщалось, что заключен контракт на реконструкцию Советского (Троицкого) моста в Пскове. Работы проведут в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Переправу планируют закрыть для движения на 6-7 месяцев.
Также сообщалось, что власти обсудили маршруты городских автобусов на время ремонта моста.