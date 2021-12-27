Общество

Доклад губернатора о состоянии моста через реку Пскову опубликовал архив

Доклад псковского губернатора министерству внутренних дел о состоянии Высокого моста (сейчас на его месте стоит Троицкий мост через реку Пскову), датируемый мартом 1948 года, опубликовал государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: государственный архив Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

«…состоящий в городе Пскове чрез реку Пскову постоянный на террасах мост, по которому за совершенной его ветхостью ни езды, ни ходьбы не производится, в 1818 году построен и до 1822 года содержался ремонтом из сумм ведомства путей сообщения, а в 1822 году содержание онаго по высочайшему повелению обращено было на обывателей в виде дорожной повинности, впоследствии же в 1828 году по особому высочайшему повелению принят в содержание на счет казны, следовательно, обращение постройки и содержание нового моста на счет земских сборов или государственного казначейства и ныне будет зависеть от высочайшей воли. Что по ветхости сказанного моста, вместо его, хотя и устроен через реку Пскову объездной на козлах мост, но сей последний служит сообщением только в летнее и осеннее время, весной же при непостоянном вскрытии этой реки всякое сообщение чрез нее прекращается иногда до двух недель. А когда после сего окажется возможность навести паромную переправу, которая продолжается более месяца, то переезд этот, находящийся по местному положению в близком расстоянии впаденья указанной реки в реку Великую, при быстроте первой производится при всем тщательном устройстве переправы с крайнем затруднением и опасностью…», - говорится в документе.

В архиве отметили, что большое количество деталей, которые губернатор описал в письме, являются ценными для историков. Описаны в документе и происшествия: «канат, по коему паром имеет свой ход, быстротою течения срывало, и паром один раз едва не притопило, а в другой с переезжавшими на нем унесло в реку Великую».

Кроме того, далее в официальном письме следует объяснение значимости той части города, которая находится за Высоким мостом. «… через реку Пскову имеет направление почтовая дорога в города Гдов и Нарву, и сверх того на противоположной стороне этой реки находятся магазины: хлебный, винный и соляной; сараи, в коих помещаются орудия и лошади квартирующейся здесь батарейной батареи 2-й гренадерской артиллерийской бригады; здание, занимаемое разными заведениями внутреннего гарнизонного батальона, ордонанс-гаузом и сводною инвалидною командою, заведывающею пересылкой арестантов, архиерейский дом, городовая богадельня ведомства приказа общественного презрения с рабочими смирительными домами и вообще почти четвертая часть населения города», - следует из материалов.

Ранее сообщалось, что заключен контракт на реконструкцию Советского (Троицкого) моста в Пскове. Работы проведут в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Переправу планируют закрыть для движения на 6-7 месяцев.

Смотрите также Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев

Также сообщалось, что власти обсудили маршруты городских автобусов на время ремонта моста.