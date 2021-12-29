Общество

Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика

Строительство парка «Россия - моя история» в Пскове остановили из-за ареста подрядчика. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон в ходе контрольного выезда в Снетогорский монастырь с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 30 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Руководитель компании, который выиграл работы по строительству исторического парка, сейчас арестован. Поэтому работы пришлось приостановить», - рассказал митрополит Тихон.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что недавно встречался с представителем подрядчика, и администрация региона будет расторгать с ним договор на выполнение работ.

«Планируем в конце января - начале февраля провести конкурс на выполнение работ и определить нового подрядчика», - добавил глава региона.

Напомним, аукцион на строительство выставочного пространства исторического парка «Россия — моя история» в Пскове выиграла компания «Стройактив».

«Россия — моя история» — это мультимедийная выставочная система, в которой панорамно изображена история России со времен ее зарождения до современности. В нем будут использованы только современные технологии — мультимедийные карты, видеопроекция, интерактивные картины и декорации. По всей стране такие парки построены в основном в мегаполисах. Решение о строительстве в Пскове стало исключением, учитывая богатейшее историко-культурное наследие и туристический потенциал региона.