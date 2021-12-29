Общество

В канун Нового года псковские росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей

В канун Нового года псковские росгвардейцы встретились с родственниками погибших товарищей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В рамках акции «С Новым годом, ветеран!» сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии навестили вдов сослуживцев.

Росгвардейцы вручили подарки и расспросили их об имеющихся проблемах, для решения которых могла бы понадобиться их помощь.

Родственники погибших сотрудников правоохранительных органов в ответ поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания, оказываемую поддержку и за то, что память о дорогих им людях много лет живет в сердцах коллег.