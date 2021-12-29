Общество

Псковичам предлагают сделать подарки находящимся в больницах детям

Общественники установили в Псковском региональном волонтерском центре партии «Единая Россия» (на улице Гоголя, 9) специальный бокс для сбора подарков детям, которые проходят лечение в многофункциональном медицинском центре и других медицинских учреждениях региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Ребенок, который перенес болезненную или просто неприятную медицинскую процедуру, сможет получить игрушку, книгу или настольную игру.

Накануне новогодних праздников коллектив ООО «СКТ Групп» передал в региональную общественную приемную «Единой России» игрушки, канцелярские товары, развивающие игры для детей всех возрастов, проходящих лечение в больнице.

Кроме того, волонтеры «Единой России» совместно с волонтерами фонда «Русь» в рамках акции «Новый год в каждый дом» передали подарки в Детскую областную больницу для маленьких пациентов.

«Эти новогодние праздники, к сожалению, не все дети встречают в домашней обстановке, некоторые ребята сейчас проходят лечение в детской областной больнице. Надеюсь, переданные игрушки и настольные игры скрасят пребывание детей в учреждении, разнообразят их досуг. Настольные и развивающие игры, книги, игрушки переданы в игровые комнаты детской областной больницы», - рассказал руководитель региональной общественной приемной Юрий Сорокин.

В отделении партии напомнили, что «Единая Россия» проводит в регионах предновогодние акции. Активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы поздравляют врачей и сотрудников «ковидных госпиталей», их пациентов, ветеранов, детей. Мероприятия организованы в нескольких форматах:

украшение приемных покоев в «красных зонах» и ковидных кол-центрах;

передача праздничных продуктовых наборов медикам, работающим в ковид-госпиталях, а также наборов со сладостями их детям;

акция «Новый год во дворе» — внешнее украшение больниц, больничных дворов под окнами ковидных палат;

организация выступлений артистов, постановок.

Кроме того, 24 декабря партия совместно с «Волонтерами Победы» запустила традиционную акцию «С Новым годом, ветеран!», в рамках все фронтовики региона получат новогодние подарки и знаки внимания.