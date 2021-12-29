Общество

Детей старше шести лет обяжут носить маски во Франции

Власти Франции обяжут детей в медицинских учреждениях США. Об этом говорится в постановлении правительства.

«Обязанность носить защитную маску, указанную в данной постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше», - цитирует документ РБК.

Ранее требование носить маски распространялось на детей в возрасте от 11 лет.

Постановление вступит в силу с 3 января. Носить маски с понедельника детям потребуется, в частности, в общественных учреждениях, храмах, заведениях общепита, транспорте на спортплощадках, крытых рынках и вокзалах.