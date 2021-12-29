Детей старше шести лет обяжут носить маски во Франции

Власти Франции обяжут детей в медицинских учреждениях США. Об этом говорится в постановлении правительства.
«Обязанность носить защитную маску, указанную в данной постановлении, распространяется на лиц в возрасте шести лет и старше», - цитирует документ РБК.
Ранее требование носить маски распространялось на детей в возрасте от 11 лет.
Постановление вступит в силу с 3 января. Носить маски с понедельника детям потребуется, в частности, в общественных учреждениях, храмах, заведениях общепита, транспорте на спортплощадках, крытых рынках и вокзалах.
Ранее власти сделали обязательным с 31 декабря ношение масок на улицах Парижа в публичных местах. Исключение было сделано для тех, кто занимается спортом, и велосипедистов. Ранее маски требовалось носить только в помещениях. Этому примеру уже последовали власти других городов.