Общество

Псковичей приглашают на прибытие поезда Деда Мороза 6 января

6 января на вокзал станции Псков прибудет «Поезд Деда Мороза», на котором зимний волшебник из Великого Устюга и его команда путешествуют по российским городам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Мероприятие пройдет на территории железнодорожного вокзала, с 13:00 до 18:00.

«Перед прибытием и во время стоянки уникального поезда посетителей вокзала города Пскова ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки», - отметили организаторы мероприятия.

Добавим, «Мороз-экспресс» представляет собой несколько вагонов, в числе которых приемная, ретро-пространства для проведения игр и квестов, ресторан, лавка с сувенирами из Великого Устюга и Костромы. Пассажиры поезда — Дед Мороз, Снегурочка и их сказочная команда

Доступ на мероприятие для лиц старше 18 лет будет возможен только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, и документа, удостоверяющего личность.