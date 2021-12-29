Общество

Некачественно отремонтированные дворы в Бежаницах вновь благоустроят в 2022 году

Некачественно отремонтированные дворы в Бежаницах вновь благоустроят в 2022 году. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

Фото здесь и далее: Инстаграм Михаила Ведерникова

«Работы по благоустройству дворов на улицах Первомайской и Дружбы были выполнены некачественно и с нарушением сроков, поэтому в следующем году подрядчик будет полностью исправлять выявленные недочеты», - отметил глава региона.

В целом в Бежаницком районе за прошедший год в рамках региональных проектов особое внимание уделили благоустройству, культурной и образовательной сферам.

За это время удалось благоустроить две значимых общественных территории: парк «Усадище» возле историко-культурного центра Философовых и сквер у вокзала.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Культурная среда» администрация приобрела автоклуб.

В 6 образовательных учреждениях района создали более 500 мест для дополнительного образования. Бежаницкий центр развития творчества, Кудеверская, Бежаницкая, Ашевская, Чихачевская, Краснолученская школы получили цифровые лаборатории, робототехнику, 3D принтеры, ноутбуки, палатки и спальные мешки, альпинистское оборудование, интерактивные карты.

В Бежаницкой средней школе появилась «Точка роста» c робототехникой, микроскопами, ноутбуками, цифровыми лабораториями.

«Из крупнейших запланированных мероприятий в районе на 2022 год – капитальный ремонт Кудеверской школы. Также приведем в порядок площадь Энергетиков – торги уже проведены, работы начнутся весной, как только установится благоприятная погода», - резюмировал глава региона.